"Крылья Советов" - "Спартак": Бурлак отыграл один мяч

"Крылья Советов" отыграли один мяч в матче 29-го тура премьер-лиги против "Спартака". Гол на 83-й минуте забил защитник Тарас Бурлак.
🔥 Тарас Бурлак впервые в карьере отличился в двух матчах подряд.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 18 мая 2019 г.
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