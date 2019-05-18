20:42 | Футбол — РПЛ

"Крылья Советов" - "Спартак": Бурлак отыграл один мяч

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"Крылья Советов" отыграли один мяч в матче 29-го тура премьер-лиги против "Спартака". Гол на 83-й минуте забил защитник Тарас Бурлак

 

Крылья Советов - Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 29-й тур. "Ростов" – "Зенит" и другие игры
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