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Оздоев: «Осознанный выбор, что я уйду из «Зенита», сделал еще в феврале»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев рассказал о своем уходе из «Зенита».

«Никогда не сожалею о том, выборе, который я сделал. Потому что он был осознанным. А вообще, осознанный выбор, что я уйду из «Зенита», я сделал еще в феврале, когда предварительно договорился перейти в один из европейских клубов. Но так сложилось, что нынешняя геополитическая ситуация помешала трансферу. Но выбор был уже сделан, и я хотел попробовать себя в другом чемпионате», — приводит слова Оздоева Sport24.

Также 30-летний футболист рассказал, что провел отличное время в «Зените».

«А что касается «Зенита», я провел там отличное время. У нас была прекрасная команда, великолепные болельщики, которые всегда нас поддерживали, руководство, которое делало все, чтобы у команды был прекрасный результат. Я благодарен всем — тренерскому штабу, работникам базы, благодаря работе которых мы думали только о футболе. Они делали все, чтобы мы стали лучшим клубом страны. «Зенит» — это номер один в плане всего», — сказал Оздоев.

За петербургский клуб полузащитник выступал в 2018-2022 годах. В составе команды он четыре раза выиграл чемпионат России, один раз Кубок страны и два раза Суперкубок.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах.

Источник: Sport24
Магомед Оздоев
ФК Зенит
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

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Краснодар

 6
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