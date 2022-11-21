Оздоев: «Осознанный выбор, что я уйду из «Зенита», сделал еще в феврале»

Полузащитник турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев рассказал о своем уходе из «Зенита».

«Никогда не сожалею о том, выборе, который я сделал. Потому что он был осознанным. А вообще, осознанный выбор, что я уйду из «Зенита», я сделал еще в феврале, когда предварительно договорился перейти в один из европейских клубов. Но так сложилось, что нынешняя геополитическая ситуация помешала трансферу. Но выбор был уже сделан, и я хотел попробовать себя в другом чемпионате», — приводит слова Оздоева Sport24.

Также 30-летний футболист рассказал, что провел отличное время в «Зените».

«А что касается «Зенита», я провел там отличное время. У нас была прекрасная команда, великолепные болельщики, которые всегда нас поддерживали, руководство, которое делало все, чтобы у команды был прекрасный результат. Я благодарен всем — тренерскому штабу, работникам базы, благодаря работе которых мы думали только о футболе. Они делали все, чтобы мы стали лучшим клубом страны. «Зенит» — это номер один в плане всего», — сказал Оздоев.

За петербургский клуб полузащитник выступал в 2018-2022 годах. В составе команды он четыре раза выиграл чемпионат России, один раз Кубок страны и два раза Суперкубок.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах.