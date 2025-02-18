Добровинский рассказал, за счет чего «Динамо» может стать чемпионом в этом сезоне

Известный адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский поделился с «СЭ» мнением о шансах бело-голубых на победу в чемпионате России-2024/25.

После 18 туров «Динамо» с 35 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 очка.

«Хотя «Динамо» плохо провело Зимний кубок РПЛ, я не теряю надежды на то, что команда может стать чемпионом в этом сезоне. Бело-голубых можно сравнить с хоккейным «Локомотивом», который сейчас идет на первом месте в КХЛ. Железнодорожники долгое время играют одним составом, «Динамо» — тоже. У нас талантливые футболисты, которые сыгранны между собой. Именно это может позволить обойти «Зенит», «Спартак» и «Краснодар», у которых множество звезд в составе. Главное, чтобы Личка смог настроить ребят», — сказал Добровинский «СЭ».

В сезоне-2023/24 «Динамо» заняло третье место в РПЛ. Перед последним туром команда лидировала в турнирной таблице, но потеряла две позиции из-за поражения от «Краснодара» (0:1) и победы «Зенита» над «Ростовом» (2:1).