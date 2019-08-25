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«Крылья Советов» открыли счет в матче со «Спартаком»

19:44
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«Крылья Советов» открыли счет в матче 7-го тура чемпионата России против «Спартака».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Спартак».

Крылья Советов — Спартак

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи




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