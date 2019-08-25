«Крылья Советов» открыли счет в матче со «Спартаком»
19:44
«Крылья Советов» открыли счет в матче 7-го тура чемпионата России против «Спартака».
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Спартак».
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