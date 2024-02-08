«Крылья Советов» отдадут Карпицкого в аренду, к игроку проявляет интерес «Сокол»

Белорусский форвард «Крыльев Советов» Егор Карпицкий отправится в аренду после зимней паузы, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, самарский клуб рассматривает варианты по игроку. Из клубов Мелбет-Первой лиги наибольшую заинтересованность в Карпицком проявляет «Сокол». В саратовской команде работают земляки футболиста — главный тренер Алексей Бага и спортивный директор Сергей Корниленко. Отмечается, что это может повлиять на возможный переход нападающего.

Карпицкий стал игроком «Крыльев Советов» летом 2023 года. В текущем сезоне РПЛ 20-летний форвард провел 10 матчей, в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

«Сокол» занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ. Команда набрала 20 очков за 20 туров.