«Крылья Советов» — «Оренбург»: судья добавил четыре минуты, а дал сыграть три
Арбитр матча 21-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Оренбург» (1:1) Сергей Иванов добавил к основному времени второго тайма четыре минуты, но дал командам сыграть всего три.
В конце игры гости провели две замены, на что ушло примерно 40 секунд. А затем их же игрок Дмитрий Воробьев нарушил правила, заработал желтую карточку и «украл» вместе с судьей еще 20 секунд.
Иванов эту потерянную минуту не учел и дал финальный свисток, едва завершилась четвертая добавленная минута.
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|Зенит
|21
|16
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|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
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|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
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|9
|5
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|44-35
|32
|
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|21
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|
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|10
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|
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|7
|4
|10
|31-37
|25
|
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|21
|5
|6
|10
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|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
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|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|0 : 2
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|0 : 4
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|2 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|0 : 6
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4
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