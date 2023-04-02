«Крылья Советов» — «Оренбург»: судья добавил четыре минуты, а дал сыграть три

Арбитр матча 21-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Оренбург» (1:1) Сергей Иванов добавил к основному времени второго тайма четыре минуты, но дал командам сыграть всего три.

В конце игры гости провели две замены, на что ушло примерно 40 секунд. А затем их же игрок Дмитрий Воробьев нарушил правила, заработал желтую карточку и «украл» вместе с судьей еще 20 секунд.

Иванов эту потерянную минуту не учел и дал финальный свисток, едва завершилась четвертая добавленная минута.