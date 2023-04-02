Сперцян рассказал о мотивации «Краснодара» на остаток сезона

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в комментарии для «СЭ» после победы над «Химками» (6:0) в 21-м туре РПЛ объяснил, какие цели клуб ставит на конец сезона.

— «Краснодар» в первой восьмерке. Понимаем, что до тройки добраться невозможно. За что вы сейчас боретесь? Какая мотивация?

— Побеждать в каждой игре и прогрессировать.

— И что это даст?

— Ну а что, нам теперь в футбол не играть?

— Играть.

— Вот и все.

После победы над «Химками» команда Владимира Ивича с 32 очками осталась на 8-м месте в турнирной таблице РПЛ.