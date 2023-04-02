Черников: «Ивич постоянно вносит что-то новое в игру «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников высказался о работе с главным тренером команды Владимиром Ивичем.

— Что можете сказать о работе с Ивичем?

— Пока мало что можно сказать, мало времени прошло. Постоянно вносит что-то новое. Строится новая игра.

— А новая игра — это что?

— Нет зацикленности, чтобы играть два на два. Если есть пространство, то можно отдать и длинную передачу.

Ивич был назначен главным тренером «Краснодара» 4 января 2023 года.