«Крылья Советов» на своем поле обыграли «Оренбург»
«Крылья Советов» обыграли «Оренбург» в матче 14-го тура РПЛ — 2:0.
Встреча прошла в Самаре.
У хозяев отличились нападающие Амар Рахманович на 4-й минуте и Казбек Мукаилов на 70-й минуте.
С 62-й минуты гости играли вдевятером, за вторую желтую карточку был удален защитник Джон Паласиос. На 51-й минуте также за вторую желутю карточку был удален Алексей Татаев.
«Крылья Советов» набрали 18 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, «Оренбург» с 17 очками — на 10-й строчке.
В следующем туре 20 ноября самарцы на выезде сыграют с «Ростовом», оренбуржцы 21 ноября на своем поле примут «Балтику».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
2
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
3
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
4
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
5
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
6
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
|
7
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
12
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
Результаты / календарь
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|0 : 1
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|1 : 2
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|1 : 0
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|4 : 2
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|2 : 0
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3
|
|
Илья Самошников
Рубин
|10
|1
|2
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