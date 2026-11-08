«Крылья Советов» на своем поле обыграли «Оренбург»

«Крылья Советов» обыграли «Оренбург» в матче 14-го тура РПЛ — 2:0.

Встреча прошла в Самаре.

У хозяев отличились нападающие Амар Рахманович на 4-й минуте и Казбек Мукаилов на 70-й минуте.

С 62-й минуты гости играли вдевятером, за вторую желтую карточку был удален защитник Джон Паласиос. На 51-й минуте также за вторую желутю карточку был удален Алексей Татаев.

«Крылья Советов» набрали 18 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, «Оренбург» с 17 очками — на 10-й строчке.

В следующем туре 20 ноября самарцы на выезде сыграют с «Ростовом», оренбуржцы 21 ноября на своем поле примут «Балтику».