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В «Спартаке» рассказали о восстановлении Литвинова и Дмитриева после травм

Никита Давыдов

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил о ходе восстановления полузащитников Руслана Литвинова и Игоря Дмитриева.

«Литвинов и Дмитриев восстанавливаются после повреждений. Динамика положительная, в скором времени ждем возвращения на поле», — сказал Зеленов.

Оба футболиста получили повреждения в матче 13-го тура РПЛ против «Локомотива» (4:0) 1 ноября. Дмитриев покинул поле на 31-й минуте, а Литвинов был заменен на 77-й.

«Спартак» сыграет с «Акроном» в 14-м туре чемпионата России сегодня, 8 ноября. Начало — в 16:15 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
08 ноября, 16:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Акрон

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Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
Игорь Дмитриев (Спартак)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
2
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
3
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
4
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
5
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
6
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
7
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
12
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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30 тур
6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина 1 : 0
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА 4 : 2
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург 2 : 0
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
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Максим Глушенков

Зенит

 4
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
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Ахмат

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Илья Рожков

Рубин

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