В «Спартаке» рассказали о восстановлении Литвинова и Дмитриева после травм

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил о ходе восстановления полузащитников Руслана Литвинова и Игоря Дмитриева.

«Литвинов и Дмитриев восстанавливаются после повреждений. Динамика положительная, в скором времени ждем возвращения на поле», — сказал Зеленов.

Оба футболиста получили повреждения в матче 13-го тура РПЛ против «Локомотива» (4:0) 1 ноября. Дмитриев покинул поле на 31-й минуте, а Литвинов был заменен на 77-й.

«Спартак» сыграет с «Акроном» в 14-м туре чемпионата России сегодня, 8 ноября. Начало — в 16:15 по московскому времени.