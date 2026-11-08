Тюкавин — о 70 голах за «Динамо»: «Перед чемпионатом ставил цель — стать лучшим бомбардиром»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в разговоре с «РБ Спорт» рассказал о цели стать лучшим бомбардиром РПЛ в этом сезоне.

В матче 14-го тура чемпионата России против «Факела» (2:1) Тюкавин забил победный гол в добавленное время. Благодаря нему Тюкавин с семью мячами вошел в топ-3 лучших бомбардиров лиги, а также попал в десятку лучших снайперов в истории «Динамо» (70 голов за клуб).

— Это твой седьмой гол в РПЛ в этом сезоне. До лидеров три мяча. Ставишь ли цель стать лучшим бомбардиром?

— Перед чемпионатом ставил цель — стать лучшим бомбардиром. Забуксовал в начале, потом начало все улучшаться. Стараюсь не зацикливаться на этом во время сезона, а приносить пользу команде. Как получится, так получится.

— Знал перед игрой, что гол станет семидесятым за «Динамо»?

— Честно говоря, забыл, что это был юбилейный гол. Когда забил, все начали радоваться и говорить, что это 70-й гол. Я очень рад этому событию. Очень приятно, что это произошло в родном клубе. 70 — это мой любимый номер. Двигаемся дальше. Надеюсь, что когда-то перевалю за 100 голов и буду и дальше приносить пользу команде.

— Чтобы стать лучшим в истории «Динамо» по голам, надо забить 153 гола. Если так случится, что ты останешься в «Динамо» надолго, сколько сезонов надо, чтобы забить оставшиеся голы?

— Сложно сказать, сколько для этого потребуется сезонов. Может быть, столько же, может даже поменьше, все-таки теперь я стал опытнее. Главное, чтобы было больше моментов, а там уже дело за мной, как я буду их реализовывать.