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Тюкавин — о 70 голах за «Динамо»: «Перед чемпионатом ставил цель — стать лучшим бомбардиром»

Алексей Михайлов

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в разговоре с «РБ Спорт» рассказал о цели стать лучшим бомбардиром РПЛ в этом сезоне.

В матче 14-го тура чемпионата России против «Факела» (2:1) Тюкавин забил победный гол в добавленное время. Благодаря нему Тюкавин с семью мячами вошел в топ-3 лучших бомбардиров лиги, а также попал в десятку лучших снайперов в истории «Динамо» (70 голов за клуб).

— Это твой седьмой гол в РПЛ в этом сезоне. До лидеров три мяча. Ставишь ли цель стать лучшим бомбардиром?

— Перед чемпионатом ставил цель — стать лучшим бомбардиром. Забуксовал в начале, потом начало все улучшаться. Стараюсь не зацикливаться на этом во время сезона, а приносить пользу команде. Как получится, так получится.

— Знал перед игрой, что гол станет семидесятым за «Динамо»?

— Честно говоря, забыл, что это был юбилейный гол. Когда забил, все начали радоваться и говорить, что это 70-й гол. Я очень рад этому событию. Очень приятно, что это произошло в родном клубе. 70 — это мой любимый номер. Двигаемся дальше. Надеюсь, что когда-то перевалю за 100 голов и буду и дальше приносить пользу команде.

— Чтобы стать лучшим в истории «Динамо» по голам, надо забить 153 гола. Если так случится, что ты останешься в «Динамо» надолго, сколько сезонов надо, чтобы забить оставшиеся голы?

— Сложно сказать, сколько для этого потребуется сезонов. Может быть, столько же, может даже поменьше, все-таки теперь я стал опытнее. Главное, чтобы было больше моментов, а там уже дело за мной, как я буду их реализовывать.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
07 ноября, 14:00. Факел (Воронеж)
Факел
1:2
Динамо

Источник: «РБ Спорт»
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Константин Тюкавин
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
2
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
3
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
4
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
5
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
6
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
7
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
12
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина 1 : 0
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА 4 : 2
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург 2 : 0
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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Александр Соболев

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Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

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Зенит

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И К Ж
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