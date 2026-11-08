Тюкавин — о 70 голах за «Динамо»: «Перед чемпионатом ставил цель — стать лучшим бомбардиром»
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в разговоре с «РБ Спорт» рассказал о цели стать лучшим бомбардиром РПЛ в этом сезоне.
В матче 14-го тура чемпионата России против «Факела» (2:1) Тюкавин забил победный гол в добавленное время. Благодаря нему Тюкавин с семью мячами вошел в топ-3 лучших бомбардиров лиги, а также попал в десятку лучших снайперов в истории «Динамо» (70 голов за клуб).
— Это твой седьмой гол в РПЛ в этом сезоне. До лидеров три мяча. Ставишь ли цель стать лучшим бомбардиром?
— Перед чемпионатом ставил цель — стать лучшим бомбардиром. Забуксовал в начале, потом начало все улучшаться. Стараюсь не зацикливаться на этом во время сезона, а приносить пользу команде. Как получится, так получится.
— Знал перед игрой, что гол станет семидесятым за «Динамо»?
— Честно говоря, забыл, что это был юбилейный гол. Когда забил, все начали радоваться и говорить, что это 70-й гол. Я очень рад этому событию. Очень приятно, что это произошло в родном клубе. 70 — это мой любимый номер. Двигаемся дальше. Надеюсь, что когда-то перевалю за 100 голов и буду и дальше приносить пользу команде.
— Чтобы стать лучшим в истории «Динамо» по голам, надо забить 153 гола. Если так случится, что ты останешься в «Динамо» надолго, сколько сезонов надо, чтобы забить оставшиеся голы?
— Сложно сказать, сколько для этого потребуется сезонов. Может быть, столько же, может даже поменьше, все-таки теперь я стал опытнее. Главное, чтобы было больше моментов, а там уже дело за мной, как я буду их реализовывать.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
2
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
3
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
4
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
5
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
6
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
|
7
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
12
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|0 : 1
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|1 : 2
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|1 : 0
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|4 : 2
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|2 : 0
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3
|
|
Илья Самошников
Рубин
|10
|1
|2