Мухин рассказал о новичках ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин в интервью «СЭ» рассказал новых одноклубниках.

— Как тебе новые ребята — Медина и Языджи?

— Нормальные ребята, работать можно. С головой. У Медины хороший дальний удар, у Юсуфа очень хороший дриблинг, сильная левая, я сам это на тренировке ощутил. И удар у него хороший, головой тоже отлично бьет.