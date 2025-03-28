«Крылья Советов» — «Локомотив»: Сергеев и Батраков сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» в 22-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Солидарность Арене» в Самаре. Начало — в 18.30 по московскому времени.

«Крылья Советов»: Песьяков, Бейл, Солдатенков, Ороз, Галдамес, Костанца, Бабкин, Рассказов, Ежов, Олейников, Сергеев.

Запасные: Овсянников, Фролов, Евгеньев, Печенин, Гагнидзе, Иванисеня, Зиньковский, Дмитриев, Шитов, Цыпченко, Рахманович, Бабаев.

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Фассон, Ньямси, Ненахов, Карпукас, Тимофеев, Батраков, Тикнизян, Самошников, Воробьев.

Запасные: Митрюшкин, Веселов, Монтес, Погостнов, Морозов, Годяев, Топинка, Севикян, Сарвели, Раков, Сулейманов.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Локомотив».