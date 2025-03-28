РПЛ и Sportoner при поддержке Winlinе запускают интеллектуальную фэнтези-платформу

Проект, который запускается при совместном участии Winline и российской премьер-лиги, открывает перед болельщиками возможность не просто следить за матчами, а стать частью футбольной тактики в реальном времени.

Sportoner — это новый уровень футбольной аналитики и стратегии в игровом формате, созданный для тех, кто видит в матчах не только эмоции, но и математику побед.

Sportoner предлагает пользователю собрать свою команду из цифровых карточек реальных игроков РПЛ, продумать стратегию и вступить в игру. Каждый тур РПЛ — это новый турнир, который полностью синхронизирован с календарем лиги. Очки начисляются за реальные игровые действия: голы, передачи, удары по воротам и другие статистические показатели.

На старте игры участники получают набор карточек и внутриигровую валюту, которая позволяет прокачивать игроков и формировать команду. Важную роль играет индекс силы карточек, который можно улучшать через тренировки и участие в матчах.

В турнирах действует система дивизионов, которая обеспечивает честную конкуренцию: сильные соперники встречаются с сильными, а новички могут нарабатывать опыт на своем уровне.

Sportoner — это не только про тактику, но и про развитие. Игроки могут прокачивать карточки, зарабатывать бонусы, обмениваться футболистами. Также по итогам каждого тура участников ждут подарки и шанс усилить коллекцию.

Sportoner делает разницу, объединяя аналитику, управление и азарт спортивных решений в рамках уникальной фэнтези-платформы, которая позволит болельщикам погрузиться в любимую игру на новом уровне.

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