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РПЛ и Sportoner при поддержке Winlinе запускают интеллектуальную фэнтези-платформу

Проект, который запускается при совместном участии Winline и российской премьер-лиги, открывает перед болельщиками возможность не просто следить за матчами, а стать частью футбольной тактики в реальном времени.

Sportoner — это новый уровень футбольной аналитики и стратегии в игровом формате, созданный для тех, кто видит в матчах не только эмоции, но и математику побед.

Sportoner предлагает пользователю собрать свою команду из цифровых карточек реальных игроков РПЛ, продумать стратегию и вступить в игру. Каждый тур РПЛ — это новый турнир, который полностью синхронизирован с календарем лиги. Очки начисляются за реальные игровые действия: голы, передачи, удары по воротам и другие статистические показатели.

На старте игры участники получают набор карточек и внутриигровую валюту, которая позволяет прокачивать игроков и формировать команду. Важную роль играет индекс силы карточек, который можно улучшать через тренировки и участие в матчах.

В турнирах действует система дивизионов, которая обеспечивает честную конкуренцию: сильные соперники встречаются с сильными, а новички могут нарабатывать опыт на своем уровне.

Sportoner — это не только про тактику, но и про развитие. Игроки могут прокачивать карточки, зарабатывать бонусы, обмениваться футболистами. Также по итогам каждого тура участников ждут подарки и шанс усилить коллекцию.

Sportoner делает разницу, объединяя аналитику, управление и азарт спортивных решений в рамках уникальной фэнтези-платформы, которая позволит болельщикам погрузиться в любимую игру на новом уровне.

Трансляции футбола, тенниса, хоккея и других видов спорта в отличном качестве совершенно бесплатно! Смотри на сайте или в приложении сразу после регистрации в Winline.

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ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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