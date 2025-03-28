Дюков: «На исполкоме мы должны были завершить рассмотрение вопроса о совершенствовании судейства»

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал об итогах заседания исполкома.

— Сегодня на заседании исполкома мы рассмотрели два вопроса. Первый — сегодня мы должны были завершить рассмотрение вопроса о совершенствовании судейства. Инициатором этого была РПЛ, начали обсуждать этот вопрос еще в декабре — тогда договорились о направлениях проработки. Второй вопрос — формирование комитетов РФС. Недавно состоялась конференция РФС, где были избраны новые члены исполкома. Также мы должны были сформировать комитеты, — сказал Дюков на пресс-конференции.

В пятницу, 28 марта, прошло заседание исполкома РФС. На нем были утверждены итоги деятельности рабочей группы по совершенствованию организации спортивного судейства и принято решение утвердить составы некоторых постоянных комитетов РФС.