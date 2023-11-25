«Крылья Советов» — «Локомотив»: Гарре забил с пенальти на 90+10-й минуте и сравнял счет

«Крылья Советов» принимают «Локомотив» в матче 16-го тура чемпионата России.

В концовке встречи арбитр назначил 11-метровый в ворота московского клуба за игру рукой Егора Морозова в своей штрафной.

23-летний полузащитник самарцев Бенхамин Гарре отличился с пенальти и забил свой 7-й гол в сезоне.