«Крылья Советов» — «Краснодар»: Кордоба, Сперцян, Сергеев и Мендес выйдут с первых минут

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«Крылья Советов» и «Краснодар» объявили стартовые составы перед матчем 13-го тура РПЛ. Начало игры — в 18.30 мск.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Солдатенков, Евгеньев, Галдамес, Мендес, Бабкин, Гарре, Ежов, Олейников, Сергеев.

Запасные: Овсянников, Фролов, Гапонов, Бейл, Печенин, Иванисеня, Орозко, Дмитриев, Бабаев, Шитов, Цыпченко, П.Попов.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Петров, Ленини, Черников, Сперцян, Са, Батчи, Кордоба.

Запасные: Дюпин, Арутюнян, Кайо, Гонсалес, Газинский, Кривцов, Козлов, Кастаньо, Мозес, Олусегун, Кокшаров, Смолов.