«Крылья Советов» — «Краснодар»: гости ведут со счетом 3:0 после первого тайма

Первый тайм матча 6-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.

В составе «Краснодара» отличились Гаэтан Перрен (на 3-й минуте), Эдуард Сперцян (на 13-й) и Джон Кордоба (на 42-й).

Главный арбитр матча Егор Егоров на 13-й минуте назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов», который реализовал Сперцян.