ЦСКА — «Акрон»: онлайн-трансляция матча РПЛ

ЦСКА примет «Акрон» в матче 6-го тура чемпионата России в воскресенье, 24 августа. Игра состоится на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало — в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события встречи ЦСКА — «Акрон» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию матча покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за ходом игры можно на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала) по платной подписке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.

24 августа 2025, 17:30. ВЭБ Арена (Москва)

По итогам 5-ти туров премьер-лиги армейцы набрали 11 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Команда из Тольятти с шестью баллами идет на восьмой строчке в чемпионате России.

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