«Крылья Советов» — «Краснодар»: «быки» ведут после чудо-гола Кордобы в концовке тайма

«Краснодар» ведет в счете по итогам первого тайма матча с «Крыльями Советов» в 13-м туре РПЛ — 1:0.

В концовке первой половины супергол из-за пределов штрафной забил форвард «быков» Джон Кордоба.

В добавленное время мяч после удара хавбека гостей Александра Черникова попал в штангу.