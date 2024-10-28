«Крылья Советов» — «Краснодар»: Диего Коста удвоил преимущество «быков»

Читать «СЭ» в

«Краснодар» забил второй гол в ворота «Крыльев Советов» в матче 13-го тура РПЛ — 2:0.

На 49-й минуте отметился Диего Коста.