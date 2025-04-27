«Крылья Советов» и «Оренбург» не забили голов в первом тайме матча РПЛ

«Крылья Советов» и «Оренбург» играют вничью после первого тайма матча 26-го тура РПЛ — 0:0. Игра проходит на стадионе «Самара Арена».

За первые 45 минут матча «Крылья Советов» нанесли один удар в створ ворот, а «Оренбург» — 3.

Главный арбитр встречи Алексей Сухой не показал в первом тайме ни одной карточки.