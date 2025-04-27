«Химки» — «Акрон»: стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Химками» и «Акроном» в 26-м туре РПЛ.

«Химки»: Кокарев, Джикия, Филин, Ориньо, Фернандес, Бакаев, Берковский, Вера, Корредера, Мехия, Заболотный.

«Акрон»: Васютин, Савичев, Бокоев, Фернандес, Эсковаль, Пестряков, Бакаев, Лончар, Джурасович, Джаковац, Дзюба.

Игра пройдет в Химках. Начало — в 16.30 по московскому времени.