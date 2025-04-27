Быстров: «Если «Зенит» не хочет бороться за чемпионство, то нужно выпускать Соболева»

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» прокомментировал потерю очков команды в матче 26-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:1).

«Я говорил, что если «Зенит» не хочет бороться за чемпионство, то нужно выпускать Александра Соболева. «Зенит» воспользовался моим советом, выпустил Соболева и не выиграл очередной матч, на этот раз против «Динамо», — сказал Быстров «СЭ».

«Зенит» набрал 54 очка и занимает второе место в таблице РПЛ. «Краснодар» с 58 очками лидирует в чемпионате России.