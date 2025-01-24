Семшов: «Дайте Личке работать! До него что, с «Динамо» все чемпионами были?»

Бывший игрок «Динамо» Игорь Семшов оценил работу главного тренера московской команды Марцела Лички.

После 18 туров бело-голубые набрали 35 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре балла.

«Команда борется за медали, в прошлом году боролась за чемпионство. Все вокруг говорят о смене главного тренера. Слушайте, дайте Личке поработать в «Динамо»! Человек только второй сезон в клубе. Команда неплохой футбол показывает, но нужно усиление, особенно в линию обороны, потому что защитники много ошибок совершают.

Более того, напрашивается вопрос: а что, до Марцела все выигрывали чемпионство с бело-голубыми? Почему надо его убирать? За последнее время так к титулу был близок только Сергей Николаевич Силкин. Так что, все нормально у динамовцев. И в этом сезоне шансы есть», — сказал Семшов «РБ Спорт».

Личка работает в «Динамо» с 2023 года. В прошедшем сезоне команда под руководством чеха завоевала бронзовые медали РПЛ, до последнего тура претендуя на чемпионство.