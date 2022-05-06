«Крылья Советов» и «Динамо» играют вничью после первого тайма матча 28-го тура РПЛ

«Крылья Советов» встречаются с «Динамо» в матче 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходит на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.

После первого тайма счет ничейный — 1:1 в пользу «Крылья Советов». На 22-й минуте игры забитым мячом отметился полузащитник хозяев Максим Глушенков. На 41-й минуте у гостей забил защитник Фабиан Бальбуэна.