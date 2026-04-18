«Крылья Советов» — ЦСКА: судья правильно отменил гол армейцев

На 18-й минуте матча 25-го тура чемпионата России-2025/26 судья Павел Шадыханов после вмешательства видеоассистентов Сергея Карасева и Яна Бобровского изменил первоначальное решение засчитать взятие ворот самарцев и правильно отменил гол Энрике Кармо.

Помощники Шадыханова при проверке эпизода заметили, что после штрафного в исполнении Матвея Кисляка бразильский полузащитник пробил по воротам головой, а через мгновение случился контакт мяча с его рукой. От нее он залетел в сетку. По правилам такой гол засчитывать нельзя.