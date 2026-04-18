Галактионов: «Каждая игра — финал. В том числе и следующий матч с «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после победы над «Оренбургом» (1:0) в 25-м туре РПЛ ответил на вопрос об игре с «Зенитом» в следующем туре.

«Настрой на «Зенит» боевой, как и на все матчи. Каждая команда решает свои задачи. Каждая игра — финал. В том числе и следующая игра с «Зенитом». Каждый матч дает возможность перевернуть страницу, двигаться вперед», — сказал Галактионов на пресс-конференции.

«Локомотив» дома сыграет против «Зенита» в среду, 22 апреля. После 25 матчей железнодорожники с 48 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.

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