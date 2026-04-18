Галактионов оценил игру Чевардина и Веры в матче «Локомотива» с «Оренбургом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопросы об игре Даниила Чевардина и Лукаса Веры в матче против «Оренбурга» (1:0) в 25-м туре РПЛ.

Оба футболиста вышли на замену во втором тайме — 29-летний Вера на 54-й минуте, а 19-летний Чевардин — спустя 10 минут.

— Раз Чевардин появляется в составе, значит, он заслуживает. Это не искусственные меры. Еще в прошлом году мы вызывали его из молодежной команды, привлекали к тренировочному процессу, видели задатки. Он прошел с нами сборы, хорошо себя проявил. И сегодня заслужено появляется и получается игровое время. Повторюсь — не искусственно, а для усиления игры команды в атаке. Он дает нам скорость, у него есть дисциплина. Но нужно прибавлять, работы непочатый край. Философия клуба — молодые российские футболисты раскрываются, получают свои шансы.

Сегодня Вера вошел в игру. Есть матчи, где мы можем обороняться большим количеством — Лукас в меньшей степени про отбор. Когда мы атакуем, Вера может помочь из глубины. Ему все знакомо в «Оренбурге», синтетика и день рождения. Двойные эмоции, вышел качественно, — сказал Галактионов на пресс-конференции.

«Локомотив» (48 очков) остается на третьем месте в РПЛ и сохранит место в тройке лидеров по итогам тура. В следующем туре «Локомотив» в Москве сыграет против «Зенита». Матч пройдет 22 апреля.

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