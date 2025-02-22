ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в товарищеском матче, Зиньковский забил за самарцев

ЦСКА в товарищеском матче победил «Крылья Советов» — 4:2.

Голами у армейцев отметились Иван Обляков, Тамерлан Мусаев, Секу Койта и Артем Шуманский. Самарцы отыграли один мяч благодаря автоголу Келлвена. Еще один мяч записал на свой счет Антон Зиньковский.

Товарищеский матч

«Крылья Советов» (Самара) — ЦСКА (Москва) — 2:4 (1:3)

Голы: Обляков, 4 (0:1), Мусаев, 20 (0:2), Келлвен, 25 — в свои ворота (1:2), Койта, 30 (1:3), Шуманский, 65 (1:4), Зиньковский, 78 (2:4)