«Крылья Советов» — «Балтика»: стартовые составы на матч РПЛ

Тренерские штабы «Крыльев Советов» и «Балтики» огласили стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ. Матч пройдет на стадионе «Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Барач, Костанца, Бабкин, Витюгов, Салтыков, Карпицкий.

«Балтика»: Латышонок, Пуцко, Осипов, Радмановац, Торо Фернандес, Гассама, Кузьмин, Казаев, Маляров, Галоян, Гузина.

«Крылья Советов» занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 8 очков. «Балтика» (3) находится на 15-й строчке.