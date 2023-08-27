Новичок «Динамо» Чавес: «Чувствую ответственность, чтобы другие мексиканцы приезжали в чемпионат России»

Новичок «Динамо» Луис Чавес прокомментировал свой переход в московский клуб. 27-летний мексиканец подписал контракт на четыре года с возможностью продления еще на сезон.

— Я очень счастлив находиться здесь, в «Динамо». Довольно долго проходил процесс перехода сюда. Я готов отстаивать честь «Динамо».

— Почему решили перебраться в Россию?

— Прежде всего хочу сказать, что с детства знаю «Динамо». Это был единственный клуб, который обратился ко мне с предложением. Я был очень рад. Были технические сложности, но теперь я здесь и готов с гордостью защищать цвета команды.

— Ты первый мексиканец в РПЛ. Что ты чувствуешь?

— Получается, что в привилегированном положение. При этом я чувствую ответственность, чтобы другие мексиканцы приезжали в чемпионат России, — сказал Чавес.