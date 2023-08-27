«Крылья» вырвали победу у «Балтики»

«Крылья Советов» дома обыграли «Балтику» в матче 6-го тура РПЛ — 2:1.

У хозяев гол забил Сергей Бабкин на 52-й минуте. У гостей на 88-й минуте отличился Тамерлан Мусаев. Победный гол за самарцев забил Георгий Зотов на 90+1-й минуте.

После 6 туров чемпионата России «Крылья» занимают 4-е место, набрав 11 очков. «Балтика» идет на 15-й строчке, имея в активе 3 очка.

2 сентября самарцы сыграют с «Факелом». «Балтика» встретится с «Локомотивом» в этот же день.