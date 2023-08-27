«Крылья» вырвали победу у «Балтики»
«Крылья Советов» дома обыграли «Балтику» в матче 6-го тура РПЛ — 2:1.
У хозяев гол забил Сергей Бабкин на 52-й минуте. У гостей на 88-й минуте отличился Тамерлан Мусаев. Победный гол за самарцев забил Георгий Зотов на 90+1-й минуте.
После 6 туров чемпионата России «Крылья» занимают 4-е место, набрав 11 очков. «Балтика» идет на 15-й строчке, имея в активе 3 очка.
2 сентября самарцы сыграют с «Факелом». «Балтика» встретится с «Локомотивом» в этот же день.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
9
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
10
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
11
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
12
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|4 : 0
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|2 : 2
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 0
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|2 : 1
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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