«Крылья Советов» — «Ахмат»: Ломаев отбил пенальти и получил травму

Главный арбитр матча 16-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Ахмат» после видеопросмотра назначил пенальти в ворота самарской команды.

Во втором тайме защитник «Крыльев» Алоис Доминик Ороз сфолил на полузащитнике грозненской команды Лечи Садулаеве.

На 68-й минуте пенальти вышел исполнять Даниил Уткин. Иван Ломаев отразил 11-метровый, однако голкипер хозяев неудачно приземлился на газон и повредил плечо. Вместо него на поле вышел Сергей Песьяков.