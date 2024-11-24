«Крылья Советов» — «Ахмат»: Ломаев отбил пенальти и получил травму
Главный арбитр матча 16-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Ахмат» после видеопросмотра назначил пенальти в ворота самарской команды.
Во втором тайме защитник «Крыльев» Алоис Доминик Ороз сфолил на полузащитнике грозненской команды Лечи Садулаеве.
На 68-й минуте пенальти вышел исполнять Даниил Уткин. Иван Ломаев отразил 11-метровый, однако голкипер хозяев неудачно приземлился на газон и повредил плечо. Вместо него на поле вышел Сергей Песьяков.
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|13
|
14
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|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|
15
|Ахмат
|16
|1
|6
|9
|14-31
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|Оренбург
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|1
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|22.11
|19:00
|
Рубин – Акрон
|3 : 0
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|0 : 1
|23.11
|14:15
|
ЦСКА – Ростов
|1 : 2
|23.11
|16:30
|
Химки – Краснодар
|2 : 2
|23.11
|18:00
|
Спартак – Локомотив
|5 : 2
|24.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|2 : 1
|24.11
|16:30
|
Факел – Динамо
|- : -
|24.11
|19:00
|
Пари НН – Динамо Мх
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
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Данила Прохин
Оренбург
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|1
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Фернандо Костанца
Крылья Советов
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|1
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