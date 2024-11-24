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Отец Игнатова: «В декабре планируем встречу со «Спартаком» для обсуждения будущего Михаила»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Александр Игнатов, отец полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.

— В декабре планируем встречу со «Спартаком», как раз для обсуждения будущего Михаила. Он работает результативно, находится в отличной спортивной форме. Готов выходить, помогать команде. Так, видимо, складывается судьба в нынешних условиях. В прошлом сезоне он выходил, играл, показывал результат на поле и все были этим довольны. Сейчас такой возможности, к сожалению, не предоставляется.

Вчера был тяжелый, энергозатратный матч с «Локомотивом». С учетом сложного выезда, возможно, будет какая-то ротация в Кубке против «Ростова». Если Михаил выйдет на поле, будет возможность продемонстрировать свою полезность команде, что он всегда делает, когда на поле. Изначально, выбор игрового состава — это прерогатива тренера. Сколько их сменилось за все время: семь или восемь? Я даже не считаю. Иногда, конечно, попадаешь на своего тренера, который доверяет и выпускает. А есть тренеры иного плана. Возможно, Станкович хочет пробудить в нем зверя на вторую часть сезона. Увидим.

Все нормально. Здесь спортивная конкуренция. Иногда какие-то определенные вещи должны сложиться, чтобы человек выходил и доказывал. К сожалению, на поле выходят 11 [игроков]. Впереди еще сборы. Там можно будет доказать свою состоятельность, наверняка будут изменения и по самой игре. Станкович же тоже пришел в переходный момент. Кто попал в струю, кого увидел — хорошо.

Футбол — сложная штука, многовекторная, как говорят. Надеемся, что все получится. Михаил всегда готов играть и радовать болельщиков «Спартака», — сказал Игнатов «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Спартак» может продать или отдать в аренду Игнатова уже этой зимой.

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник провел за «Спартак» 9 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Россиянин выступает за московский клуб с 2021 года. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2025 года.

Михаил Игнатов
ФК Спартак (Москва)
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