Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:20

«Факел» и «Динамо» назвали составы на матч РПЛ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Стали известны составы «Факела» и «Динамо» на матч 16-го тура чемпионата России. Начало встречи — в 16:30 мск.

«Факел»: Гудиев, Божин, Дзиов, Сенхаджи, Альшин, Якимов, Квеквескири, Брахими, Мертенс, Марков, Каштанов.

Запасные: Беленов, Брызгалов, Юрганов, Мастерной, Щетинин, Багамаев, Ивлев, Моцпан, Багателия, Гиоргобиани, Васин.

«Динамо»: Лещук, Даса, Кутицкий, Маричаль, Фернандес, Лаксальт, Чавес, Гладышев, Фомин, Артур Гомес, Маухуб.

Запасные: Расулов, Кудравец, Скопинцев, Бессмертный, Ибрагимов, Макаров, Александров, Окишор, Карраскаль, Грулев, Тюкавин.

Игроки «Динамо» Николя Нгамале, Фабиан Бальбуэна и Лука Гагнидзе остались в Москве для подготовки к следующему матчу. Андрей Лунев, Милан Майсторович и Бителло продолжают восстановление.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Факел» — «Динамо».

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
24 нояб, 16:30. Факел (Воронеж)
Факел
Динамо
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Читайте также
В «Вашингтоне» отреагировали на отсутствие Овечкина из-за перелома
Тренера «Зенита» Тимощука лишили всех государственных наград на Украине
Галактионов рухнул на землю, Станкович заслужил такой разгром. Что произошло после матча «Спартак» - «Локомотив»
Медведев посоветовал ЕС перестать помогать Киеву после применения РФ «Орешника»
В МИДе пообещали ответ Москвы в случае поставок Сеулом оружия Киеву
Кустурица назвал удар «Орешником» по Украине зрелищным и масштабным
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 23 ноября
«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Урал»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Дубль Даку в матче «Рубин» — «Акрон»: видео голов
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
РПЛ, расписание 16-го тура: «Факел» — «Динамо» и другие матчи
«Факел» — «Динамо». Онлайн-трансляция матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: видео голов
«Крылья Советов» вырвали победу над «Ахматом» благодаря голу Дмитриева в концовке матча
«Крылья Советов» вышли вперед в матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» — 2:1.
«Крылья Советов» — «Ахмат»: Ломаев отбил пенальти и получил травму
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Факел» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Крылья Советов» — «Ахмат»: Ломаев отбил пенальти и получил травму
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
10
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.11 19:00
Рубин – Акрон
 3 : 0
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 0 : 1
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 1 : 2
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 2 : 2
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 5 : 2
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 2 : 1
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости