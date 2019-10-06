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Крыховяк пожелал «Локомотиву» удачи в матче с «Арсеналом»

09:40
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Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк пожелал команде удачи в матче 12-го тура чемпионата России против «Арсенала». Он пропустит эту игру из-за перебора желтых карточек.

— Удачи. Три очка сегодня, — написал Крыховяк в Twitter.

Матч «Локомотив» — «Арсенал» начнется в 14.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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