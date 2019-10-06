Крыховяк пожелал «Локомотиву» удачи в матче с «Арсеналом»
09:40
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк пожелал команде удачи в матче 12-го тура чемпионата России против «Арсенала». Он пропустит эту игру из-за перебора желтых карточек.
удачи ? ? 3 points today ?#локо #локомотив— Grzegorz Krychowiak (@GrzegKrychowiak) October 6, 2019
— Удачи. Три очка сегодня, — написал Крыховяк в Twitter.
Матч «Локомотив» — «Арсенал» начнется в 14.00 по московскому времени.
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https://twitter.com/GrzegKrychowiak/status/1180731605406666752