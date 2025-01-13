Круговой заявил, что ЦСКА будет бороться за чемпионство в РПЛ

Защитник ЦСКА Данил Круговой оценил шансы московской команды в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Какие цели у команды на вторую часть сезона? Наша цель — это выходить на футбольное поле и побеждать в каждом матче. ЦСКА будет бороться за чемпионство в РПЛ!

Личные цели? Нет, никаких личных целей я перед собой не ставлю. Нам просто вместе надо двигаться от игры к игре», — сказал Круговой «РБ Спорт».

По результатам первых 18 туров РПЛ ЦСКА имеет в своем активе 31 очко и находится на шестом месте турнирной таблицы. Армейцы отстают от лидера чемпионата, «Краснодара», на восемь очков.

В текущем сезоне 26-летний Круговой забил два мяча и отдал четыре результативные передачи в 24 матчах во всех турнирах.