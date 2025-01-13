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Сегодня, 17:37

Радченко: «За российского игрока сейчас не могут заплатить 50 миллионов евро»

Камила Абдурахманова
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко заявил, что ни за одного российского игрока не заплатят 50 миллионов евро.

«Информацию про Хусанова я не могу комментировать. Что касается того, есть ли в России футболисты, которых можно продать за 50 миллионов евро, то, может быть, такие и имеются. Но они не стоят столько денег по одной простой причине — мы не играем в еврокубках. Трансферная сумма игроков растет от выступления в европейских турнирах типа Лиги чемпионов. Вот и все. Поэтому за какого-то российского игрока сейчас вряд ли могут заплатить 50 миллионов. Сумма большая, это должен быть один из грандов», — заявил Радченко Legalbet.ru

Летом 2023 года «Ланс» купил 20-летнего Абдукодира Хусанова у белорусского клуба «Энергетик-БГУ», заплатив 100 тысяч евро. В этом сезоне защитник сыграл 16 матчей за команду и сделал одну голевую передачу.

Источник: Legalbet.ru
Дмитрий Радченко
Футбол
Абдукодир Хусанов
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
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