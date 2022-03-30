Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:13

Отец Агаларова: «Если Гамид будет первым в списке бомбардиров — будет приятно, но загадывать не стоит»

Отец нападающего «Уфы» Агаларова высказался о гонке бомбардиров в РПЛ
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гамид Агаларов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, рассказал «СЭ» о состоянии игрока после возвращения с тренировочных сборов молодежной национальной команды.

«У Гамида боевое настроение. В чемпионате есть моменты для голов. В молодежной сборной он сыграл с основой, тоже были моменты. Голы придут. Главное, что есть моменты. Важно оказаться в нужном месте в нужное время. Первое место в гонке бомбардиров? Он находится с сентября на первой строчке. Говорили, что это давит. Однако уже март. Дай бог, чтобы и в мае оказался на первом месте. Мы говорим с Гамидом о предстоящих матчах, о важности создания момента для себя, о необходимости дать возможность забить партнерам. Будет первым в гонке бомбардиров — будет приятно. Я не думаю, что стоит загадывать. Мы предполагаем, бог располагает. Все, что от Гамида требуется — он должен качественно выполнять. Все остальное придет. Только с таким настроем Гамид играет и тренируется», — сказал Агаларов «СЭ».

Нападающий «Уфы» с 14 голами возглавляет гонку бомбардиров Тинькофф РПЛ. Следом идут форвард «Зенита» Артем Дзюба, нападающий «Динамо» Федор Смолов и форвард «Ростова» Дмитрий Полоз (все — по 10 голов).

Гамид Агаларов
РПЛ
ФК Уфа
Руслан Агаларов
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Русские тренеры готовят новую звезду для сборной США. Без наших девушек она — главный фаворит юниорского ЧМ
Гражданство США, куча денег и погоня за рекордом. Как живет русская звезда НХЛ Евгений Малкин в эпоху санкций
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Сочи» — «Зенит», «Краснодар» — «Динамо», «Локо» — «Спартак»
Отец Агаларова: «У Гамида огромное желание играть в более сильной команде и более сильном чемпионате»
Круговой впервые в карьере признан игроком месяца в «Зените»
Нападающий Изидор признан лучшим игроком «Локомотива» в марте
Агент Тодоровича рассказал о подписании измененного контракта с «Ахматом»
«Уфа» расторгла контракт с защитником Табидзе
Грузинский защитник «Уфы» Табидзе объявил об уходе из клуба
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Круговой впервые в карьере признан игроком месяца в «Зените»

Отец Агаларова: «У Гамида огромное желание играть в более сильной команде и более сильном чемпионате»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.04 19:00
Рубин – Химки
 - : -
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости