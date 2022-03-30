Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, рассказал «СЭ» о состоянии игрока после возвращения с тренировочных сборов молодежной национальной команды.

«У Гамида боевое настроение. В чемпионате есть моменты для голов. В молодежной сборной он сыграл с основой, тоже были моменты. Голы придут. Главное, что есть моменты. Важно оказаться в нужном месте в нужное время. Первое место в гонке бомбардиров? Он находится с сентября на первой строчке. Говорили, что это давит. Однако уже март. Дай бог, чтобы и в мае оказался на первом месте. Мы говорим с Гамидом о предстоящих матчах, о важности создания момента для себя, о необходимости дать возможность забить партнерам. Будет первым в гонке бомбардиров — будет приятно. Я не думаю, что стоит загадывать. Мы предполагаем, бог располагает. Все, что от Гамида требуется — он должен качественно выполнять. Все остальное придет. Только с таким настроем Гамид играет и тренируется», — сказал Агаларов «СЭ».

Нападающий «Уфы» с 14 голами возглавляет гонку бомбардиров Тинькофф РПЛ. Следом идут форвард «Зенита» Артем Дзюба, нападающий «Динамо» Федор Смолов и форвард «Ростова» Дмитрий Полоз (все — по 10 голов).