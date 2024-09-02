Круговой заявил, что футболисты переходят в «Зенит» ради титулов

Защитник ЦСКА Данил Круговой объяснил, зачем российские футболисты переходят в «Зенит».

— Честно скажу, есть понимание, почему переходят, но не расскажу. Из-за денег? Нет. Потому что «Зенит» — чемпион, там трофеи и титулы, — приводит слова Кругового «РБ Спорт».

14 сентября в рамках чемпионата России ЦСКА дома сыграет против «Зенита». На данный момент команда Марко Николича занимает пятое место, а коллектив Сергея Семака лидирует в чемпионате России.