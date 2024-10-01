Карпин стал амбассадором BetBoom!
Букмекерская компания BetBoom объявила о начале партнерства с самым известным человеком в российском футболе — Валерием Карпиным. Легендарный игрок и тренер сборной России стал официальным амбассадором бренда. Компания анонсировала громкое подписание презентационным роликом.
Валерий Карпин — одна из ключевых фигур российского футбола, чье имя давно ассоциируется с успехом как на клубном уровне, так и в национальной команде. Карпин начал свою карьеру как футболист. Главным клубом в России для Валерия стал «Спартак». В составе московского клуба футболист стал трехкратным чемпионом России, будучи одним из лидеров отечественного футбола в тот период. Также стоит отметить, что со «Спартаком» Карпин дошел до полуфинала Кубка европейских чемпионов (прошлая версия Лиги чемпионов УЕФА).
В 90-х Карпин играл за испанские клубы, включая и «Реал Сосьедад», где заработал репутацию универсального полузащитника с ярким игровым стилем и лидерскими качествами. С «Сосьедадом» Валерий стал вице-чемпионом Испании, а в составе «Сельты» дошел до финала Кубка Испании и взял Кубок Интертото.
Играя в составе национальной сборной, Карпин также внес значительный вклад, став участником крупных международных турниров, включая чемпионаты мира и Европы. Один из голов Карпина принес сборной историческую победу над Францией. Это был первый случай в новейшей истории сборной России, когда она одержала победу над действующими чемпионами мира.
Однако не только игровая, но и тренерская карьера Карпина принесла ему широкое признание. Через три года после завершения карьеры игрока Валерий стал главным тренером «Спартака». С москвичами специалист дважды становился вице-чемпионом России. С 2017 года Валерий тренирует «Ростов».
В 2021 году Карпин возглавил сборную России. Перед Валерием стояла серьезная задача — закончить квалификацию на ЧМ-2022 минимум на второй строчке и выйти в стыковые матчи. Тренер отлично справился с поставленной задачей. Под его руководством команда оформила серию из шести матчей без поражений и вышла на первое место. Лишь в последнем туре сборная упустила возможность прямого выхода на ЧМ, минимально проиграв вице-чемпионам мира хорватам. Работа в национальной команде сделала Карпина одним из самых уважаемых специалистов в российском футболе, чья личность вызывает доверие как у игроков, так и у болельщиков.
Михаил Артемьев, директор по маркетингу BetBoom в России, прокомментировал соглашение: «Валерий оказал огромное влияние на российский футбол и спорт в целом. Мы рады, что человек такого масштаба стал частью нашего бренда. Уверены, что наше совместное сотрудничество способствует популяризации футбола в России и поможет нам добиться немалых высот в плане маркетингового развития BetBoom».
«Для меня это новый интересный вызов, — отметил Карпин. — BetBoom — компания, которая стремится постоянно развиваться и добиваться лидерских позиций в своей сфере. Мне приятно стать частью этой команды и помочь развивать спорт в России».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
2
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
3
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-4
|23
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
7
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
8
|Ростов
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
9
|Акрон
|10
|3
|2
|5
|14-18
|11
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|4-8
|10
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|- : -
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|- : -
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1