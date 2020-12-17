Круговой намекнул, что недоволен количеством игрового времени в «Зените»

Защитник «Зенита» Данил Круговой в своем Instagram подвел итоги первой части сезона-2020/21 Тинькофф РПЛ.

«Поздравляю всех с завершением первой части чемпионата на первой строчке в турнирной таблице и сумасшедшим 2020 годом. Сложный год во всех смыслах этого слова, были взлеты и падения. Аренда в Уфе, возвращение домой в Зенит. Дебют в Лиге чемпионов- непередаваемые эмоции, но результат, а точнее его отсутсвие, оставил чувство недосказанности .

Спасибо болельщикам за поддержку в минуты радости и период разочарований. Проанализировал сегодня статистику, в этом сезоне за «Зенит» я сыграл лишь 554 минуты из 2250 возможных во всех турнирах, много это или мало решать не мне. В 2021 году молодежная сборная России сыграет на Чемпионате Европы впервые с 2013 года, сделаю все возможное, чтобы показать себя и оправдать ожидания болельщиков!» — написал Круговой в инстаграме.

22-летний футболист перешел в «Зенит» летом 2019 года, подписав пятилетний контакт с клубом.

В 13 матчах чемпионата России защитник отметился 2 результативными передачами.