Кристофер Ву выделил Барко после первой тренировки в «Спартаке»

Новичок «Спартака» Кристофер Ву ответил на вопросы после первой тренировки в московском клубе.

«Была хорошая тренировка, очень интенсивная, достаточно высокое качество. Все футболисты высокого уровня. Отмечу, наверное, Барко. У него техника очень высокого уровня.

Мы с Джику знакомы, потому что играли друг против друга. Ожидаю, что все будет хорошо и мы мы многого добьемся вместе.

Я уже скачал себе приложение по изучению языка, поэтому уже с сегодняшнего дня начну, а дальше продолжу.

Конечно, мы обсуждали с Нгамале в сборной дерби между «Спартаком» и «Динамо». Я сказал, что «Спартак» — это лучший клуб, он ответил, что нет. Я сказал, что мы покажем, кто лучший», — сказал Ву пресс-службе красно-белых.

23-летний защитник сборной Камеруна перешел в «Спартак» из «Ренна» в сентябре. Ранее он также выступал за «Ланс» и «Нанси».