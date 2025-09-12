«Рубин» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы на встречу между «Рубином» и махачкалинским «Динамо» в 8-м туре РПЛ.
Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани. Начало — в 19.00 по московскому времени.
«Рубин»: Ставер, Рожков, Грицаенко, Тесленко, Кабутов, Йочич, Иву, Ходжа, Безруков, Шабанхаджай, Даку.
Запасные: Нигматуллин, Ежов, Нижегородов, Лобов, Арройо, Иванов, Апшацев, Васильев, Зотов, Юкич, Чумич, Мукба.
«Динамо»: Волк, Алибеков, Шумахов, Табидзе, Мохаммед Аззи, Глушков, Эль-Мубарик, Мрезиг, Сундуков, Ражаб Магомедов, Сердеров.
Запасные: Тимур Магомедов, Имад Аззи, Ахмедов, Хоссейнеджад, Кагермазов, Джабраилов, Гаджиев, Мастури, Будунов.
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3
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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8
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|26.07
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|Динамо – Кр. Советов
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|Спартак – Родина
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|26.07
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
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|ЦСКА – Балтика
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|26.07
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|Рубин – Краснодар
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|26.07
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|Акрон – Зенит
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|26.07
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|Факел – Динамо Мх
|- : -
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