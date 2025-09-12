«Рубин» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на встречу между «Рубином» и махачкалинским «Динамо» в 8-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани. Начало — в 19.00 по московскому времени.

«Рубин»: Ставер, Рожков, Грицаенко, Тесленко, Кабутов, Йочич, Иву, Ходжа, Безруков, Шабанхаджай, Даку.

Запасные: Нигматуллин, Ежов, Нижегородов, Лобов, Арройо, Иванов, Апшацев, Васильев, Зотов, Юкич, Чумич, Мукба.

«Динамо»: Волк, Алибеков, Шумахов, Табидзе, Мохаммед Аззи, Глушков, Эль-Мубарик, Мрезиг, Сундуков, Ражаб Магомедов, Сердеров.

Запасные: Тимур Магомедов, Имад Аззи, Ахмедов, Хоссейнеджад, Кагермазов, Джабраилов, Гаджиев, Мастури, Будунов.