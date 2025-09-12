«Рубин» — «Динамо» Махачкала: трансляция матча РПЛ онлайн

«Рубин» и «Динамо» Махачкала встретятся в 8-м туре чемпионата России

«Рубин» и махачкалинское «Динамо» встретятся в матче 8-го тура российской премьер-лиги в пятницу, 12 сентября. Игра состоится на «Ак Барс Арене» в Казани, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Рубин» — «Динамо» Махачкала можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч казанцев и махачкалинцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Рубин» после 7 туров набрал 11 очков, «Динамо» — 8. В 7-м туре казанцы разошлись миром с «Оренбургом» (2:2), а махачкалинцы обыграли московское «Динамо» (1:0).