«Ротор» — «Акрон»: составы команд на переходный матч РПЛ и ФНЛ

Стали известны составы «Ротора» и «Акрона» на VK Видео переходный матч за право играть в РПЛ.

Встреча пройдет на «Волгоград Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Ротор»: Чагров, Данилкин, Клещенко, Коротков, Шильников, Покидышев, Трошечкин, Азнауров, Макаров, Давидян, Эльдарушев.

«Акрон»: Тереховский, Бокоев, Роча, Болдырев, Фернандес, Эшковал, Джурасович, Бистрович, Марадишвили, Беншимол, Дзюба.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

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20 мая, 19:30. Волгоград Арена (Волгоград)

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