Арбитр Кукуян назначен на матч «Спартак» — «Динамо», Москалев — на игру «Зенит» — «Локо»
Арбитр Павел Кукуян рассудит матч «Спартак» — «Динамо» в 9-м туре РПЛ.
Его ассистентами будут Алексей Стипиди и Владислав Назаров. ВАР — Евгений Турбин.
На матч «Зенит» — «Локомотив» назначена судейская бригада во главе с Владимиром Москалевым. Его ассистентами будут Андрей Образко и Алексей Ширяев.
Игру «Ростов» — ЦСКА обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Его ассистенты — Алексей Лунев и Игорь Демешко.
23 сентября (суббота)
«Крылья Советов» — «Сочи»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Рафаэль Шафеев; AВАР — Антон Кобзев; инспектор — Александр Колобаев.
«Балтика» — «Ахмат»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Денис Березнов; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Артем Любимов; AВАР — Николай Богач; инспектор — Виктор Кулагин.
«Спартак» — «Динамо»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья — Алексей Амелин; ВАР — Евгений Турбин; AВАР — Роман Сафьян; инспектор — Алексей Тюмин.
24 сентября (воскресенье)
«Пари НН» — «Оренбург»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Александр Богданов, Андрей Болотенков; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Владислав Безбородов; AВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Мацюра.
«Зенит» — «Локомотив»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Андрей Фисенко; ВАР — Артем Чистяков; AВАР — Роман Усачев; инспектор — Андрей Бутенко.
«Ростов» — ЦСКА: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Игорь Демешко; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Артур Федоров; AВАР — Валерий Данченко; инспектор — Игорь Синер.
«Краснодар» — «Урал»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Сергей Каруненко; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Евгений Буланов; AВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Александр Гончар.
25 сентября (понедельник)
«Факел» — «Рубин»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Василий Казарцев; AВАР — Сергей Чебан; инспектор — Анатолий Цветнов.
«Спартак» с 13 очками занимает 6-е место после 8 туров РПЛ. «Динамо» — на 4-м месте с 15 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1