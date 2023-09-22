Арбитр Кукуян назначен на матч «Спартак» — «Динамо», Москалев — на игру «Зенит» — «Локо»

Арбитр Павел Кукуян рассудит матч «Спартак» — «Динамо» в 9-м туре РПЛ.

Его ассистентами будут Алексей Стипиди и Владислав Назаров. ВАР — Евгений Турбин.

На матч «Зенит» — «Локомотив» назначена судейская бригада во главе с Владимиром Москалевым. Его ассистентами будут Андрей Образко и Алексей Ширяев.

Игру «Ростов» — ЦСКА обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Его ассистенты — Алексей Лунев и Игорь Демешко.

23 сентября (суббота)

«Крылья Советов» — «Сочи»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Рафаэль Шафеев; AВАР — Антон Кобзев; инспектор — Александр Колобаев.

«Балтика» — «Ахмат»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Денис Березнов; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Артем Любимов; AВАР — Николай Богач; инспектор — Виктор Кулагин.

«Спартак» — «Динамо»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья — Алексей Амелин; ВАР — Евгений Турбин; AВАР — Роман Сафьян; инспектор — Алексей Тюмин.

24 сентября (воскресенье)

«Пари НН» — «Оренбург»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Александр Богданов, Андрей Болотенков; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Владислав Безбородов; AВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Мацюра.

«Зенит» — «Локомотив»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Андрей Фисенко; ВАР — Артем Чистяков; AВАР — Роман Усачев; инспектор — Андрей Бутенко.

«Ростов» — ЦСКА: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Игорь Демешко; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Артур Федоров; AВАР — Валерий Данченко; инспектор — Игорь Синер.

«Краснодар» — «Урал»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Сергей Каруненко; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Евгений Буланов; AВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Александр Гончар.

25 сентября (понедельник)

«Факел» — «Рубин»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Василий Казарцев; AВАР — Сергей Чебан; инспектор — Анатолий Цветнов.

«Спартак» с 13 очками занимает 6-е место после 8 туров РПЛ. «Динамо» — на 4-м месте с 15 очками.