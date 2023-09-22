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Судейство

Сегодня, 12:04

Арбитр Кукуян назначен на матч «Спартак» — «Динамо», Москалев — на игру «Зенит» — «Локо»

Руслан Минаев
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Павел Кукуян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Арбитр Павел Кукуян рассудит матч «Спартак» — «Динамо» в 9-м туре РПЛ.

Его ассистентами будут Алексей Стипиди и Владислав Назаров. ВАР — Евгений Турбин.

На матч «Зенит» — «Локомотив» назначена судейская бригада во главе с Владимиром Москалевым. Его ассистентами будут Андрей Образко и Алексей Ширяев.

Игру «Ростов» — ЦСКА обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Его ассистенты — Алексей Лунев и Игорь Демешко.

23 сентября (суббота)

«Крылья Советов» — «Сочи»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Рафаэль Шафеев; AВАР — Антон Кобзев; инспектор — Александр Колобаев.

«Балтика» — «Ахмат»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Денис Березнов; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Артем Любимов; AВАР — Николай Богач; инспектор — Виктор Кулагин.

«Спартак» — «Динамо»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья — Алексей Амелин; ВАР — Евгений Турбин; AВАР — Роман Сафьян; инспектор — Алексей Тюмин.

24 сентября (воскресенье)

«Пари НН» — «Оренбург»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Александр Богданов, Андрей Болотенков; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Владислав Безбородов; AВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Мацюра.

«Зенит» — «Локомотив»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Андрей Фисенко; ВАР — Артем Чистяков; AВАР — Роман Усачев; инспектор — Андрей Бутенко.

«Ростов» — ЦСКА: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Игорь Демешко; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Артур Федоров; AВАР — Валерий Данченко; инспектор — Игорь Синер.

«Краснодар» — «Урал»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Сергей Каруненко; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Евгений Буланов; AВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Александр Гончар.

25 сентября (понедельник)

«Факел» — «Рубин»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Василий Казарцев; AВАР — Сергей Чебан; инспектор — Анатолий Цветнов.

«Спартак» с 13 очками занимает 6-е место после 8 туров РПЛ. «Динамо» — на 4-м месте с 15 очками.

Источник: РФС
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Москалев
Павел Кукуян
Павел Шадыханов
Сергей Карасев (судья)
6
9
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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