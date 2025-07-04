Бистрович: «После назначения Челестини сразу понял, что покину ЦСКА»

Бывший полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович в интервью «СЭ» прокомментировал свой уход из клуба.

2 июля ЦСКА официально объявил об уходе 27-летнего игрока из команды.

— Расскажи, как велись переговоры с клубом и почему решение так затянулось?

— Переговоры по новому контракту были до и после суперфинала Кубка России. Но когда ушел Марко Николич, ситуация изменилась. Все общение было поставлено на паузу до назначения Фабио Челестини. А потом серьезных переговоров не было...

— То есть после назначения Челестини ты сразу понял, что покинешь ЦСКА?

— Да. Потому что конкретных переговоров с руководством не было.

— Общался лично с Челестини?

— Нет, я с ним ни разу не разговаривал. Общались только с руководителями клуба. Они совместно с тренером приняли решение, что со мной контракт не будет продлен, так как в составе достаточно полузащитников для новой схемы, — сказал Бистрович «СЭ».

Бистрович выступал в ЦСКА с 2018 года. Он провел за клуб 127 матчей, забил 10 голов и отдал семь голевых передач.