Лусиано — о новичке «Зенита» Веге: «У него огромный талант»

Аргентинский нападающий «Зенита» Лусиано прокомментировал переход соотечественника Романа Веги в клуб.

«Зенит» объявил о переходе Веги в четверг, 3 июля. 21-летний защитник подписал пятилетний контракт с клубом. С 2023 по 2024 год Лусиано и Вега вместе выступали за «Архентинос Хуниорс».

«Он быстро адаптируется к городу и клубу и как можно скорее начнет проявлять себя на поле. Я прекрасно знаю, на что он способен, у него огромный талант. Уверен — он принесет «Зениту» много пользы», — цитирует Лусиано пресс-служба клуба.

В сезоне-2024/25 Вега провел 15 матчей в чемпионате Аргентины, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.